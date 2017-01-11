Спритник продав львівському підприємству чужі автобуси “Богдан”

Придбавши два автобуси «Богдан», фірма заплатила зловмисникові 24 тисячі гривень застави. Після цього з’ясувалося, що транспортні засоби продавцю не належать

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Шевченківського відділу поліції звернувся представник однієї з львівських компаній, що займаються металевими відходами. За словами заявника, на початку грудня минулого року молодий чоловік запропонував їм придбати два неробочі автобуси «Богдан» на брухт. Після попередньої домовленості йому виплатили завдаток у розмірі 24 тисячі гривень.

Коли один із автобусів був доставлений евакуатором на територію підприємства, знайшовся справжній власник транспортних засобів, який нічого не знав про їх продаж.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.