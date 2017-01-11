На Львівщині правоохоронці затримали викрадача телефонного кабелю

Працівники Миколаївського відділення поліції викрили раніше судимого чоловіка, причетного до крадіжки телефонного кабелю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Миколаївське відділення поліції 10 січня о 9.40 з заявою про крадіжку звернувся працівник однієї з телекомунікаційних компаній. Чоловік повідомив, що вночі з телефонного колодязя по вулиці Шевченка у місті Новий Розділ було викрадено кабель та пошкоджено сам колодязь.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 24-річний мешканець Нового Роздолу.

Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.