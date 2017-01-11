На Львівщині чадним газом отруїлися двоє дітей, у Львові – молода жінка

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

10 січня, о 23:06, у с. Велике Сокальського району в приватному житловому будинку отруїлися, попередньо, чадним газом дві дитини – -2002-го 2007 років народження. Потерпілих було доправлено до реанімаційного відділення Сокальської центральної районної лікарні. Після надання необхідної медичної допомоги дітей перевели до відділення пульмонології. Їхній стан медики визначають як середнього ступеня важкості.

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Друга небезпечна подія сталася у Львові.

11 січня, о 02:30, у м. Львові, на вул. Тарнавського, що у Галицькому районі міста, у квартирі на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку, попередньо, отруїлась чадним газом 25-річна жінка.

У стані середнього ступеня важкості госпіталізована до Львівської обласної клінічної лікарні.

Працівники ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинили подачу газу до помешкань. Причини події з’ясовують.

Нагадаємо, учора на Львівщині у власному будинку на смерть вчаділа жінка.