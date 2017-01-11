МЗС Канади очолила українка за походженням Христя Фріланд

Міністерство закордонних справ Канади очолила українка за походженням Христя Фріланд, яка раніше обіймала посаду міністра міжнародної торгівлі. Відповідне рішення прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо було оголошене ввечері 10 січня.

Фріланд змінила Стефана Діона, який очолював МЗС Канади із 2015 року, а зараз залишає політику, щоб зайняти дипломатичний пост.

Зазначимо, що Христя Фріланд народилася у канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом’як-Фріланд, українка за походженням.

Журналістську кар’єру Фріланд починала в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist. Згодом працювала у Financial Times у Лондоні заступником редактора, редактором британських новин, начальником московського бюро, кореспондентом у Східній Європі, редактором вікенд-видання та редактором FT.com.

Потім оголосила про намір балотуватися на виборах до парламенту Канади від Ліберальної партії. Виграла внутрішньопартійні праймеріз 15 вересня 2013 року і була обрана до парламенту 25 листопада.