Молодих та драйвових запрошують на вечірку «Пустіть Маланку до хати»

Уже традиційно Товариство українських студентів-католиків «Обнова» запрошує всіх, хто вважає себе молодим та енергійним, на драйвову вечірку з нагоди Старого Нового року «Пустіть Маланку до хати».

Захід відбудеться 13 січня, о 22.00, у Палаці мистецтв, що на вул. Коперника, 17.



«Неповторні Василь та Маланка завітають до нас, щоб усім разом продовжувати плекати наші українські традиції. Тож зустріньмо їх по-справжньому, по-українськи, так, як ми це чудово вміємо: з веселим настроєм, у чудовій компанії та найперше – з гучною колядою. З нами буде чудовий гурт «Мері». А крім того, на вас чекають веселі конкурси та цікавий флеш-моб. Дрес-код на вечірку – вишиванка», – зазначають організатори.