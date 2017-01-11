Мін’юст об’єднав всіх боржників за комунальні послуги в онлайн-реєстр

В Україні запустили єдиний електронний реєстр тих, хто не сплатив за комунальні послуги.
Міністерство юстиції України до бази боржників внесло дані про фізичних осіб та про приватні підприємства. Про це 11 січня повідомляє сайт Мін`юсту.
Немає інформації на сервісі тільки щодо державних та комунальних компанії.
Аби дізнатися розмір боргу, потрібно ввести дані в спеціальну форму на сайті реєстру – ім’я, прізвище, по батькові, дату народження і номер ідентифікаційного коду або реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Такий сервіс, вважають у Мін’юсті, допоможе вирішити проблеми, пов’язані з продажем і переоформленням об’єктів нерухомості. Тепер продати квартиру або приміщення, приховавши заборгованості за комунальні послуги, стане неможливим.