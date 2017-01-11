Мін’юст об’єднав всіх боржників за комунальні послуги в онлайн-реєстр

Міністерство юстиції України до бази боржників внесло дані про фізичних осіб та про приватні підприємства. Про це 11 січня повідомляє сайт Мін`юсту.

Немає інформації на сервісі тільки щодо державних та комунальних компанії.

Аби дізнатися розмір боргу, потрібно ввести дані в спеціальну форму на сайті реєстру – ім’я, прізвище, по батькові, дату народження і номер ідентифікаційного коду або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Такий сервіс, вважають у Мін’юсті, допоможе вирішити проблеми, пов’язані з продажем і переоформленням об’єктів нерухомості. Тепер продати квартиру або приміщення, приховавши заборгованості за комунальні послуги, стане неможливим.