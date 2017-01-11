Львівську статую Свободи підсвітять

Скульптурну композицію «Ощадність. Рільництво. Промисловість», яка прикрашає Львівський музей етнографії та художнього промислу і більш відома як статуя Свободи, підсвітять

Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Завершилась реставрація центральної фігури нашої статуї «Ощадність». Це є хороший зразок співпраці влади та громади, бо кошти збирали на благодійному аукціоні. Роботи виконувало ПП «Оберіг». Роботи були складні, бо працювати треба було на висоті. Виконуючи проектну документацію, не було відомо, що промені на короні є позолочені. В процесі виконання робіт довелось це змінювати. Зараз позолота виконана за кошти фірми «Оберіг», також спонсори нам надали золоту фарбу для факелу. Зараз ми працюємо над підсвіткою, найближчим часом ця підсвітка буде функціонувати. Робимо це за кошти меценатів», – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища.

Нагадаємо, 17 січня, об 11:00, на майдані біля пам’ятника Т. Шевченкові відбудеться офіційне відкриття відреставрованої скульптурної композиції «Ощадність. Рільництво. Промисловість».

Скульптурна композиція «Рільництво. Ощадність. Промисловість» з 1891 року прикрашає Львівський музей етнографії та художнього промислу. Цю архітектурну перлину Львова, створену львівським скульптором італійського походження Леонардом Марконі, називають ще львівською статуєю Свободи через схожість зі знаменитою статуєю Свободи у Нью-Йорку. Скульптуру понад сто років не реставрували.