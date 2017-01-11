Львівський “Простір Синагог” номінували на премію ЄС із сучасної архітектури

Простір Синагог став одним з номінантів на премію Європейського Союзу з сучасної архітектури – премію Міс ван дер Рое. Проект з України потрапив у список номінантів уперше.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Центр міської історії.

Проект “Простір Синагог” є ініціативою для вшанування історії євреїв у Львові та кращого розуміння спільної міської історії і спільної спадщини самими львів’янами і гостями міста. Архітектором проекту є Франц Решке , який став переможцем міжнародного архітектурного конкурсу зі вшанування місць єврейської історії у Львові, а також Софі Янке, яка є в авторкою інсталяції “Увіковічнення”. В доопрацюванні проектної документації брав участь український архітектор Юрій Столяров.

Премія була заснована Фондом Міс ван дер Рое та Європейською комісією в 2001 році. Її присуджують один раз на два роки за проекти втілені в цей період. Завданням премії є досягнення розуміння трансформацій і формування європейського середовища, відзначення інновацій в галузі архітектури (як концептуальних, так і будівельних), і привернення уваги до важливих вкладів європейських професіоналів у розвиток нових ідей. Після оголошення номінантів, жюрі конкурсу відбирає шортліст з сорока проектів, а потім і п’ятьох фіналістів.

Нагадаємо, торік у вересні у Львові відкрили меморіальний комплекс «Простір Синагог». Наразі львів’янам і гостям представили лише першу частину проекту – законсервовані залишки синагоги «Золота Роза», помарковану територію Будинку Навчання, які були знищені під час Другої світової війни, та меморіальну інсталяцію «Увіковічнення» із цитатами мешканців Львова та людей, пов’язаних з містом, які були євреями.

У 2017-2018 році планується початок робіт на ділянці Великої міської синагоги