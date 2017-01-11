Львів’ян запрошують на спільну молитву на Вервиці та читання Святого Письма

Сьогодні, 11 січня, о 18:30, ЛМГО «Українська молодь – Христові» запрошує усіх охочих на спільну молитву на Вервиці та молитовні читання Святого Письма.

Про це повідомляють на сторінці події у Фейсбук.

«Україна сьогодні дуже потребує нашої молитви! Приходьте, щоб спільно помолитись в наміреннях за щасливу долю українського народу і нашої держави, а також пороздумувати над словами Святого Письма», – зазначають організатори.

Місце проведення: вул. Пекарська 13, ЛМГО «Українська молодь – Христові», Молодіжний християнський центр (вхід в кін. подвір’я).