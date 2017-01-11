Газопостачання на вул Зеленій планують відновити через годину

Як повідомили у Личаківській районній адміністрації, через годину планують відновити газопостачання на вул. Зеленій та прилеглих.

Зараз працівники ПАТ «Львівгаз» ліквідовують ситуацію. За словами газовиків, зафіксовано витік газу, тому кільком вулицям припинено газопостачання, інформує прес-служба ЛМР.

«Поступила інформація про витік газу. Працівники ПАТ «Львівгаз» ще вночі приступили до роботи. Тому зупинено газопостачання вул Зеленої, Водогінної, Левицького. Працівники ПАТ «Львівгаз» за годину планують відновити газопостачання», – розповів Іван Лозинський.

Нагадаємо, як повідомили на «Гарячій лінії» міста, сьогодні зранку, о 5:30 год. на вул. Зеленій, 88 стався порив на магістральній мережі ПАТ «Львівгаз», діаметром 300 мм.

Як повідомили в ЛМКП «Львівтеплоенерго», наразі не працюють 6 котелень.

«До 6 котелень тимчасово припинено подачу газу. Обіцяють о 18.00 год відновити. Зараз не працюють котельні – Тарнавського, Лемика, Свінціцького, Ак. Павлова, Братуня, Ольжича. Наразі 56 будинків без тепла. Як тільки відновлять постачання газу та котельні, ми відновимо подачу тепла мешканцям цих будинків», – розповів головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.