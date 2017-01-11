Через негоду закрили більшість пунктів пропуску на південній ділянці кордону з Молдовою

У МЗС наразі немає інформації щодо того, коли пропускні пункти відновлять роботу.
Через снігопади на південній ділянці українсько-молдовського кордону тимчасово закрили більшу частину пунктів пропуску. Про це повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.
Наразі невідомо, коли роботу пунктів пропуску відновлять.
Раніше МЗС рекомендувало громадянам України утриматися від відвідування на автомобільному транспорті Румунії через погіршення погоди – потужні снігопади й ожеледь.