500 тисяч грн на ідеї: у Львові завершується реєстрація на Міжнародний ІТ-чемпіонат

15 листопада в Україні стартував Міжнародний ІТ-чемпіонат «Золотий байт-2017» – конкурс проектів у сфері інформаційних технологій.

Учасники – студентська та учнівська молодь, яка прагне проявити та реалізувати свої здібності у сфері IT-технологій.

Чемпіонат проходить за підтримки Міністерства освіти та науки України, а також компаній Microsoft, InterSystems, Stearling Studio, Wolf.

Участь у «Золотому байті» безкоштовна для всіх. Брати участь можуть школярі та студенти будь-яких форм навчання, а також випускники 2015 року. Вікових обмежень немає. Чемпіонат передбачає як особисту, так і командну участь.

Серед номінацій:

-Startup Challenge (конкурс програмних проектів).

-Networking Technologies (номінація для системних адміністраторів).

-Mobile Development (конкурс мобільних додатків).

-Internet of things (конкурс інноваційних проектів).

-Game Design (конкурс зі створення ігор).

-Character Design (конкурс зі створення ігрових персонажів).

-Web Design (конкурс web-проектів).

-Short Movie (конкурс короткометражних фільмів).

-NoSQL Expert (конкурс додатків для роботи з базами даних).

– Junior Competition (конкурс для дітей 10-14 років).

Мета Чемпіонату – стимулювати розвиток IT-галузі в Україні, підтримати талановиту молодь і створити потужну платформу для розвитку StartUp-атмосфери в Україні. Чемпіонат надає реальну підтримку творчій молоді та її проектам, адже учасники отримують пропозиції про роботу від світових компаній, а стартап-проекти – інвестиції й просування від венчурних фондів.

Зареєструватися на участь у конкурсі можна на сайті до кінця січня. Регіональний фінал відбудеться у Львові в лютому, а в квітні його переможці поїдуть представляти область у столицю.

Довідка

Проходить Чемпіонат вже 9 рік поспіль. Щорічно участь в ньому бере понад 10 000 осіб з України, Білорусії, Казахстану, Румунії, Словаччини, Болгарії, Грузії, Молдови.

Організатором «Золотого байту» є Комп’ютерна Академія ШАГ – міжнародний навчальний центр, що спеціалізується на професійній комп’ютерній освіті. Наразі Академія представлена у 15-ти країнах на 4-х континентах світу (Європа, Азія, Північна і Південна Америка).