Захворюваність на грип серед львів’ян зменшилась

Зокрема, протягом 02.01.2017 – 09.01.2017 (1 тиждень року) зафіксовано 6077 випадків захворювання на грип та гості респіраторні вірусні захворювання. З них 269 випадків грипу – у дітей до 1 року, 1101 – діти, віком 1-4 роки, 807 – діти, віком 5-9 років, 506 – діти, віком 10-14 років та 313 дітей, віком 15-17 років. Відтак, інтенсивний показних захворюваності становить 808,9 на 100 тис. населення при епідпорозі 685,89 на 100 тис. населення, і це перевищення у 15,2%. Минулого, 51 тижня, перевищення епідпорогу становило 52,6%.

Мешканцям нагадують, аби вберегти себе від грипу, передусім треба дотримуватись простих правил безпеки, як от:

• одягатися відповідно до температури повітря, ноги мають бути сухі і в теплі – грип і ГРЗ починаються з ніг. Якщо мокрі ноги – організм переохолоджується, і є передумови для виникнення захворювань;

• часто мити руки – інфекція передається, перш за все, через руки, тому частіше у такий період їх треба мити, особливо після відвідування місць масового перебування людей – громадського транспорту, супермаркетів тощо. Необхідно мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із вмістом спирту;

• уникати скупчень людей – щоби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, при тому що деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів;

• користуватися одноразовими масками (за необхідності) – щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Такою маскою повинна користуватися людина, яка доглядає за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним. Хвора людина повинна використовувати маску, якщо їй доводиться перебувати серед здорових людей. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Якщо маска стає вологою чи забрудниться – її потрібно замінити. Використані маски потрібно одразу викидати у смітник;

• регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання – як у помешканні, так і в робочих приміщеннях, щоб не залишати навколо себе живі віруси й бактерії, що можуть залишатися активними впродовж годин після перебування у приміщенні хворої людини;

• повноцінно харчуватися, вживати вітамінізовану їжу, висипатися, уникати перевтоми – для підвищення опірної здатності організму. Це збільшить шанси запобігти як зараженню, так і важким формам хвороби та її ускладненням;

• користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками – як після миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю чи нежитю. Використані серветки необхідно одразу викидати у смітник, оскільки вони також можуть стати джерелом зараження.

Пам’ятайте, дотримання простих правил та профілактика захворювання суттєво підвищують шанси уникнути грипу і здатні зберегти життя вам і людям, які перебувають поруч з вами.