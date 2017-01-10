Завтра на дорогах Львова та області збережеться ожеледиця

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову та області 11 січня на дорога збережеться ожеледиця.

Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Водіїв просять бути обережними, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати фари.

Зокрема, завтра, 11 січня, у Львові – хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 17 – 19° морозу, вдень 7 – 9° морозу.

12 січня – хмарна погода, часом сніг та мокрий сніг. Вдень подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 10 – 15° морозу, вдень 1 – 6° морозу.

13 січня – хмарна погода. Місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

14 січня – часом невеликий мокрий сніг та сніг. Температура повітря вночі 3 – 8º морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

15 січня вночі невеликий мокрий сніг та сніг, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі 5 – 10º морозу, вдень 1 – 6° морозу.