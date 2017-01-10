За минулу добу до лікарень із переохолодженням потрапило шестеро людей

Протягом 9 січня через переохолодження на Львівщині госпіталізовано шестеро людей.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

До теми: Як уникнути переохолодження та обмороження

Зокрема, у Сокальському та Кам’янка-Бузькому районі госпіталізували по одній людині, у Сколівському та Яворівському – з переохолодженням до лікарень потрапило по дві особи.

Нагадуємо, у Львові упродовж зими пункт обігріву працюватиме в Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул Кирилівській, 3а.

«Пункт обігріву у нас працюватиме цілу зиму, залежно від холодів. Вдень усі охочі можуть зайти в Центр зігрітись, випити гарячого чаю. Прохання до усіх небайдужих людей допомогти зі взуттям та теплим одягом. У кого є така можливість, просимо речі приносити на вул Кирилівську, 3а», – розповів Олександр Бородін, директор Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян.