Як шахраї викрадають телефони довірливих громадян. Типові приклади

Щомісяця на території Львівської області правоохоронці реєструють близько десяти звернень громадян, які втратили свої телефони через власну необережність та довірливість.

Сучасні засоби зв’язку коштують недешево, тому вони приваблюють не тільки крадіїв чи грабіжників, а й шахраїв. Один із прийомів, який найчастіше використовують зловмисники, – прохання скористатися вашим мобільним телефоном.

До Червоноградського відділу поліції надійшла заява від 21-річного місцевого мешканця. Він повідомив, що чоловік, якого він знає лише на ім’я, попросив у нього смартфон «НТС» для того, аби комусь терміново зателефонувати. Як тільки телефон опинився у руках зловмисника, він утік. Сума збитків, заподіяних потерпілому, становить майже 5500 гривень.

Аналогічний випадок стався у Львові на вулиці Грінченка. Невідома особа взяла у 69-річного чоловіка телефон «Нокіа-105», вартість якого становить 750 гривень. Зробивши дзвінок, зловмисник не повернув його власникові. Пенсіонер звернувся за допомогою у Шевченківський відділ поліції.

Жертвою ошуканця став і 42-річний житель селища Східниця Дрогобицького району. У лікарні в місті Борислав невідомий чоловік позичив у нього на пару хвилин мобільний телефон «Самсунг GT 1212B» і зник разом із ним.

Працівники Бориславського відділення поліції, до яких звернувся потерпілий, встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, який зізнався у скоєному. Мобільний телефон правоохоронці у нього вилучили та повернули власникові.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вчинення цього правопорушення карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Усі, хто позбувся мобільних телефонів внаслідок шахрайських дій, могли б уникнути прикрощів, якби не були настільки довірливими та. Даючи дозвіл малознайомим або й взагалі незнайомим особам скористатися своїм телефоном, громадяни ризикують стати жертвами аферистів. Тож краще відповісти прохачам відмовою, ніж наражати себе на небезпеку.

Зазвичай смартфон коштує більше, ніж людина має готівки при собі. Проте нікому навіть на думку не спаде довірити свій гаманець випадковому перехожому, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.