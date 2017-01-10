Впродовж 6-9 січня до лікарень Львова було госпіталізовано 17 осіб з переохолодженням

На найближчі кілька днів синоптики прогнозують морози до – 19°, тому мерія застерігає мешканців бути обережними і тепло одягатись, дотримуватися простих правил поведінки, аби уникнути переохолодження організму чи обмороження.

Зокрема, у лікарню швидкої медичної допомоги було госпіталізовано 4 осіб з переохолодженням, у 8-му міську клінічну лікарню – 13 осіб.

Управління охорони здоров’я міста нагадує, що дотримання простих правил поведінки допоможе уникнути біди. Зокрема, слід дотримуватись таких рекомендацій:

– віддавати перевагу зручному взуттю, яке не стискає ногу, воно має бути зручним і не тісним, бажано без підборів та з теплою вкладкою;

– одягати зручний, щільний, легкий одяг, який не сковує рухів;

– для захисту шкіри змазувати лице та руки жирним кремом;

– на руки обов’язково одягати теплі зручні рукавиці, шарфи;

– якщо відчуваєте, що мерзнете, у жодному разі не стійте на місці – намагайтеся рухатися, адже рухи посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;

– не торкатися оголеною шкірою до металевих предметів;

– при температурі нижче -15°С обмежити час перебування дітей на вулиці.

«Найшвидше обморожуються пальці на руках і ногах, потім вушні раковини, ніс. При перших ознаках втрачається чутливість. Шкіра блідне, припухає, свербить, за кілька годин може посиніти. Перша самостійна допомога – зігрітися в теплому приміщенні, випити якомога більше рідини: будь-які теплі напої, крім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. До обмороженої частини тіла слід прикласти теплу тканину. Не можна терти ці ділянки, відігрівати гарячою водою – це може призвести до поглиблення ураження», – наголошують в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

Довідка

Обмороження – це ушкодження, викликане місцевим переохолодженням тканин організму. Розвитку обмороження сприяє вологе повітря та вітер. Небезпека одержати обмороження залежить від шкідливого впливу низьких температур, порушення нормального кровообігу (тісне взуття, нерухомість) тощо. Небезпечний мороз для ослаблених, утомлених, голодних, хворих людей. Легко піддаються впливу холоду особи в стані алкогольного сп’яніння.

Найчастіше піддаються впливу холоду периферичні частини тіла: пальці ніг і рук, а також ніс, вуха, щоки. Рух на холоді (ходьба, біг) посилює кровообіг, зігріває тіло, протидіє шкідливому впливу холоду.

Ступені обмороження тканин:

І ступінь – почервоніння, набряк тканин;

ІІ ступінь – утворення пухирів, заповнення каламутною рідиною;

ІІІ ступінь – омертвіння шкіри та утворення струпа;

ІV ступінь – омертвіння частини тіла.

Як уникнути обмороження:

Загартовуйте поступово організм: ранкова фізична зарядка, повітряні ванни, заняття спортом. У профілактиці обморожень це має велике значення.

Будьте уважні до одягу та взуття. Одяг повинен бути щільним, легким, не стискувати рух. Взуття повинне не здавлювати ногу, бути справним та сухим.

Змажте лице і руки риб’ячим жиром або жирним кремом у морозну, а особливо, у вітряну погоду.

Рухайтесь. Рухи на холоді посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла.

Не торкайтесь оголеною шкірою до металевих предметів у морозну погоду.

Перша медична допомога при обмороженнях:

Помістіть постраждалого з будь-яким видом обмороження в тепле приміщення.

Дайте постраждалому гарячий чай, каву.

Розітріть щоки, ніс, вуха, якщо вони побіліли, чистою рукою до почервоніння і появи поколювання.

Розітріть відморожену частину тіла спиртом, горілкою або одеколоном. Якщо їх немає, розтирайте м’якою рукавичкою, хутряним коміром або сухою фланеллю. Не можна розтирати снігом, тому що сніг не зігріває, а прохолоджує відморожені ділянки та ушкоджує шкіру.

Розтирання заборонене, якщо з’явилось припухання відмороженого місця або пухирі. Покладіть на відморожене місце пов’язку з товстим прошарком вати, укладіть кінцівку вище і доставте постраждалого до лікаря.