Сьогодні в Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО

В Україні у вівторок, 10 січня, починається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Зареєструватися для участі в ньому можна на сайтах регіональних центрів. Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня.

“Кожен зареєстрований може скласти тести: 1 квітня – з української мови та літератури, а 8 квітня – по одному з предметів (історії України, математиці, біології, географії, фізиці, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов).

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні платна: вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.