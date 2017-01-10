Відреставровану скульптуру «Ощадність. Рільництво. Промисловість» відкриють 17 січня

17 січня, об 11:00, на майдані біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться офіційне відкриття відреставрованої скульптурної композиції «Ощадність. Рільництво. Промисловість».

Про це “Львівську газету” повідомили прес-служба Університету банківської справи.

На заході будуть присутні: начальник управління охорони історичного середовища Л. Онищенко; директор музею етнографії та художнього промислу С. Павлюк; реставратори: О. Рибчинський, А. Федоришин, С. Бельський, Б. Шевченко, О. Попович, В. Манько; директор Львівського національного академічного театру опери та балету імені С. Крушельницької Т. Едер та інші.

Ініціатором реставрації скульптури у 2015 році виступив Університет банківської справи. Наприкінці 2015-го студенти УБС спільно зі студентами Львівського національного аграрного університету та Національного університету «Львівська політехніка» провели благодійний захід «Аукціон надій», метою якого став збір коштів на реставрацію скульптурної групи «Рільництво. Ощадність, Промисловість».

Скульптурна композиція «Рільництво. Ощадність. Промисловість» з 1891 року прикрашає Львівський музей етнографії та художнього промислу. Цю архітектурну перлину Львова, створену львівським скульптором італійського походження Леонардом Марконі, називають ще львівською статуєю Свободи через схожість зі знаменитою статуєю Свободи у Нью-Йорку. Скульптуру понад сто років не реставрували.