Вертеп Самооборони Львівщини та гурт «Коралі» заколядували в обласній раді

Сьогодні, 10 січня, з колядою у Львівську обласну раду завітали волонтери «Народної Самооборони» Львівщини та гурт автентичної музики «Коралі».

“Добра традиція нашої Самооборони у різдвяний час ходити з вертепом. Волонтери не лише колядують тут, у мирному Львові, а й на передових позиціях на сході нашої країни. Тримаємося разом, і перемога обов’язково буде за нами. Христос народився! Славімо разом Христа”, – зазначив очільник обласної ради Олександра Ганущин.

У дарунок колядники отримали ангелики, які власноруч виготовили дітки зі Станиці Луганської та прифронтових територій. Їх волонтерам вручила керівнику програмного відділу радіо ФМ «Галичина» Ірина Процик.

Уже незабаром з вертепом волонтери “Народної Самооборони” Львівщини вирушить до бійців на схід країни.