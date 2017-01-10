В Укрзалізниці попередили, що через негоду деякі поїзди курсують із запізненням

Пасажирські поїзди у далекому і приміському сполученнях відправляються згідно з графіком руху, лише деякі поїзди через складні погодні умови курсують з незначними запізненнями – до півгодини. Про це повідомили в прес-службі публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця».

Згідно з повідомленням, за минулу добу зі станцій і колій більш як 8,6 тис. залізничників вивезли понад 32 тис. куб. м снігу, використовуючи 53 одиниці техніки.

Крім того, від снігу і льоду очищено майже 20 тис. стрілочних переводів, 896 пасажирських платформ і 228 станційних колій. Загалом з початку негоди з 6 січня залізничники вивезли 66 тис. куб. м снігу.

У прес-службі наголошують, що для роботи в зимовий період у кожному регіоні створено оперативні штаби, які координують роботу з боротьби зі снігом. Так, встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств. Загалом до боротьби зі снігом готові 121 одиниця снігоочищувальної техніки та 101 одиниця снігоприбиральної техніки. Також 2381 стрілочний перевід обладнано системою електрообігріву і 13 370 – системою пневмообдуву.