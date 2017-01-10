Українські авіакомпанії у 2016 році збільшили обсяги пасажирських перевезень майже на третину

За 2016 рік обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з попереднім роком на 31,2% та склали 8 млн 274 тисячі осіб. Про це повідомила Державна авіаційна служба.

У тому числі, міжнародні перевезення зросли на 31,6% та склали 7 млн 472 тис. осіб.

Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 20,9% та становили 12 млн 928 тис. осіб, у тому числі у міжнародному сполученні – на 19,9% та становили 11 млн 293,7 тис. осіб.