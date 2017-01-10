Українка хотіла вилетіти із «Борисполя» в Лондон за чужим паспортом

Громадянку України, яка прямувала до Лондона та намагалась потрапити на рейс за чужим паспортним документом, прикордонники зупинили в аеропорту «Бориспіль» під час здійснення заходів прикордонного контролю.

В ході перевірки з’ясувалось, що жінка намагалась перетнути кордон по незаконно отриманому паспортному документу громадянки Угорщини, який проходить по базі даних Інтерполу, як викрадений.

Як раніше повідомлялось, під час оформлення документів пасажирів рейсу «Київ – Тель-Авів» прикордонники в пункті пропуску «Бориспіль» зупинили також громадянина Білорусі, який знаходився в міжнародному розшуку за грабіж. Затриманого передали представникам Національної поліції.

Ще одну громадянку України, яка розшукувалась за крадіжку, зупинили в пункті пропуску «Нові Яриловичі» прикордонники Чернігівського загону. Під час перевірки документів громадянки, яка прямувала з території Білорусі, спрацювала база даних Інтерполу. Про виявлену правопорушницю прикордонники проінформували представників Національної поліції, інформує dpsu.gov.ua.