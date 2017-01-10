У Львові створюватимуть крижані фігури за мотивами колядок

На Водохреща, 18 – 19 січня, у Львові традиційно відбудеться конкурс крижаної скульптури. Цьогорічна тема мистецького змагання – «Крижана пісня». Шестеро скульпторів на площі біля головної міської ялинки створюватимуть неймовірні витвори з криги, надихаючись сюжетами, образами та ритмами українських колядок та щедрівок.

«Космогонія українських обрядових пісень неймовірна і широка, сягає своїм корінням давніх-давен: тут присутні неймовірні сюжети, від створення світу і пошуків ключів від раю, пригод невтомної Василевої кози і до віншувань на добро та злагоду в родині», – розповідає один із скульпторів, які братимуть участь у конкурсі, Гордій Старух.

Отож, працюючи над крижаними фігурами, митці постараються передати дух, який несуть ці різдвяні сюжети-образи в об’ємних композиціях з льоду, який теж має свої неймовірні особливості.

Конкурс триватиме два дні, тож усі охочі зможуть на власні очі спостерігати, як з брил льоду будуть творитись справжні чудеса.