У Львівському музеї історії релігії покажуть ляльковий вертеп

Сьогодні, 10 січня, у Львівському музеї історії релігії (вул. Музейна, 1) представлять виставу лялькового вертепу

Про це повідомили в департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.

“Ангел, Чорт, Ірод, Гуцул, Чарівниця, Гриць і Кася – персонажі галицького різдвяного вертепу, відродженого відомим громадським діячем Богданом Жеплинським. Разом з дочкою Дарією й онуком Мирославом Ковальчуками він щороку організовує лялькові вертепи у школах Львова та області, зокрема у навчальних закладах і церквах, популяризуючи цей яскравий різновид українського мистецтва”, – розповіла заступник директора департаменту Мирослава Туркало.

За її словами, після лялькової різдвяної вистави Богдан Жеплинський презентує книгу “Відроджений ляльковий вертеп”, яка вийшла у співавторстві із Мирославом і Дарією Ковальчуками у Галицькій видавничій спілці. Книга розповідає про історію створення вертепів і про технологію виготовлення шопок. Видання також містить додаткові матеріали зі сценарієм галицького лялькового вертепу та кольоровими фотографіями ляльок.

Початок вистави о 14:00.