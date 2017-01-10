У Києві десятирічний хлопчик потонув у басейні на базі відпочинку

На базі відпочинку в селі Троєщина у Деснянському районі сталася НП: вчора ввечері в басейні потонув десятирічний хлопчик, якого дорослі залишили без нагляду.

“Коли правоохоронці прибули на місце за вказаною адресою, там вже перебувала бригада швидкої допомоги. На жаль, медики констатували смерть дитини. Поліцейські встановили, що хлопчик приїхав на базу разом зі своїми близькими родичами на свято до друзів. За словами очевидців, поки дорослі відпочивали в лазні, діти стрибали з бортика до басейну і грали в воді. Якоїсь миті свідки помітили, що на дні басейну лежить хлопчик. Всіх тут же покликали на допомогу, дитину дістали. Серед присутніх був лікар, який намагався реанімувати дитину до приїзду “швидкої”, але врятувати хлопчика не вдалося”, – розповіли в ГУ НП Києва.

Слідчим відділом Деснянського райуправління поліції дані про подію внесені до ЄРДР за статтею 115 “Умисне вбивство” КК з додатковою кваліфікацією “Нещасний випадок”. Всі обставини трагедії будуть з’ясовані в ході розслідування, пише segodnya.ua.