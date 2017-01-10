У Греції знайшли мертвим російського консула

В Афінах у себе в квартирі знайдений мертвим російський консул Андрій Маланін. Про це повідомляє грецька “Прото тема“, передають російські ЗМІ.

У посольстві Росії підтвердили факт смерті дипломата. За даними “Прото тема”, консула знайшли мертвим у своїй квартирі в центрі Афін. Дипломат не прийшов вранці на роботу і не відповідав на дзвінки. Колеги приїхали до нього додому і разом із поліцією відчинили двері, які були замкнені на ключ зсередини.

Телеканал CNN Greece уточнив, що йдеться про 55-річного консула Андрія Маланіна. За словами співрозмовника російських журналістів у посольстві, смерть настала з природних причин.

Маланін був завідувачем консульським відділом посольства РФ у Греції.

Як повідомлялося, 19 грудня в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік щонайменше вісім разів вистрелив у посла РФ в Туреччині Карлова. Посла госпіталізували з важкими пораненнями, він помер. Нападника вбили під час операції поліції. Напад було здійснено напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, під час якого планувалося обговорення сирійського питання.