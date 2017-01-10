У Добромилі водій іномарки збив пішохода і втік з місця ДТП

Потерпілий помер у лікарні

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 20:50 в м. Добромилі Старосамбірського району.

Водій автомобіля “Фольксваген Т4”, 1977 року народження, житель м. Добромиль, здійснив наїзд на пішохода, місцевого жителя, 1998 року народження, та покинув місце події.

Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його було госпіталізовано в Добромильську районну лікарню, де о 21.30 постраждалий помер.

Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.