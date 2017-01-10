Тимчасовими пунктами обігріву у шести школах Львова скористались майже 90 осіб

Через складні погодні умови, впродовж 5-8 січня у Львові цілодобово чергували наряди поліції та Муніципальної дружини, працювали пункти обігріву та був забезпечений посилений режим чергування у двох базових лікарнях міста.

У приміщення шести шкіл Львова, які функціонували як тимчасові пункти обігріву, прийшли зігрітись 88 осіб, інформує прес-служба ЛМР.

Зокрема, середня загальноосвітня школа №9, що на вул. М. Коперника, 40 (Галицький район), прийняла 5 осіб; БДЮТ Личаківського району, що на вул. Личаківській, 99, прийняв 66 осіб; ЗОШ №22 ім. В. Стефаника, що на вул. Хімічній, 7 (Шевченківський район), прийняла 11 осіб; середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №83, що на вул. І.Пулюя, 16 (Франківський район), прийняла 3 осіб та 3 осіб прийняла середня загальноосвітня школа №84, що на вул. Зубрівській, 30 (Сихівський район).

Нагадаємо, впродовж 5-8 січня у Львові цілодобово патрулювали наряди поліції та Муніципальної дружини і цілодобово працювали три пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян), на вул. Сербській, 15 (у приміщенні ЛКП «Старий Львів») та на вул. І. Франка, 56 (монастир святого Климентія ордену редемптористів, який буде відкритим до 21:00 год. 8 січня). Також з 9:00 до 18:00 год. були відкритими перші поверхи шкіл – у кожному районі по одній школі. У двох базових лікарнях міста – лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9) та 8-мій міській клінічній лікарні (вул. Навроцького, 23) було забезпечено посилений режим чергування.