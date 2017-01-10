Результати перевірки діяльності «Львівспецкомунтрансу» оприлюднять

Міський департамент житлового господарства та інфраструктури оголошує про початок процедури закупівлі послуг компанії-аудитора через систему ProZorro для перевірки діяльності ЛКП «Львівспецкомунтранс». Кваліфікаційні вимоги прописані таким чином, що сприяють участі у процедурі відомих фірм з позитивним досвідом роботи у цій сфері. Результати перевірки будуть максимально публічними, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Коли на останній сесії міської ради розглядалось питання по ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс», громадськість вимагала оприлюднити інформацію про діяльність цього підприємства. Ми оголосили публічні торги. Очікуємо, що відгукнуться відомі компанії, які мають позитивний досвід роботи у цій сфері. Результати цього аудиту будуть максимально публічними – у цьому зацікавлені всі», – зазначила Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.

Йдеться про звіт аудитора про фактичні результати перевірки надходжень та використання коштів міського бюджету на поповнення статутного капіталу ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс».

Нагадаємо, виконавчий комітет міськради ухвалив рішення про проведення зовнішнього незалежного аудиту ЛКП «Львівспецкомунтранс» за 2016 рік. Як зазначала директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич, результати перевірки повинні бути відомі до 1 березня.