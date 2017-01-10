Під Києвом батько розбещував 14-річну дочку

Під Києвом чоловік розбещував власну неповнолітню доньку. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

2 січня поточного року 33-річний чоловік у с. Бородянка Київської області вчинив розпусні дії відносно своєї 14-річної дочки.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.

За клопотанням Фастівської місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.