Під час різдвяних вихідних на Львівщині спіймали 22-ох нетверезих водіїв

У період, з 6 до 9 січня у Львові та на дорогах державного значення патрульні зупинили і склали протоколи на 22-ох нетверезих водіїв.

Найбільше громадяни керували напідпитку 9 січня. Загалом у Львові в цей день склали 6 протоколів та ще 2 протоколи в області, інформує Патрульна поліція Львова.

6 січня було складено 1 протокол у місті та 0 в області.

7 січня було складено 3 протоколи у місті та 3 в області.

8 січня було складено 6 протоколів у місті та 1 в області.

Нагадуємо, що керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння тягне за собою накладення штрафу в розмірі 10 200 гривень та позбавлення права керування на рік. Повторне протягом року вчинення даного порушення тягне за собою штраф у розмірі 20 400 гривень з позбавленням прав на три роки, а за керування напідпитку тричі впродовж року суд накладає штраф у розмірі 40 800 гривень та позбавляє порушника посвідчення водія на 10 років.