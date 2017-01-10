На противагу вандалам українці і поляки спільно вшанують пам’ять загиблих у Гуті Пеняцькій

Керівництво Львівщини та Посольства Республіки Польща в Україні спільно вшанують пам’ять загиблого цивільного населення у Гуті Пеняцькій під час Другої світової війни (Бродівський район).

Про це сьогодні, 10 січня, у телефонній розмові домовились голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло.

Керівник області засудив акт вандалізму у Гуті Пеняцькій, назвавши його провокацією, яку здійснили для погіршення українсько-польських відносин особи, що підіграють російській агресії.