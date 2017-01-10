На Львівщині знищили пам’ятник загиблим у 1944 році полякам

Експерти наполягають – це російська провокація

У селі Гута Пеняцька, що на Львівщині, невідомі знищили пам’ятник полякам, що загинули 1944 року. На місце події виїхав начальник Головного управління Національної поліції Львівської області генерал поліції третього рангу Валерій Середа, працює слідчо-оперативна група.

«Сьогодні, 10 січня, у Бродівське відділення поліції поступила інформація про те, що в селі Гута Пеняцька пошкоджено пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група», – йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Національної поліції у Львівській області.

Зараз правоохоронці проводять першочергові оперативні заходи та з’ясовують коли саме і в який спосіб пошкоджено пам’ятник, а також причетних до цього осіб.

Відповідальності за вчинений злочин ніхто на себе не взяв. Однак українська сторона переконана, йдеться про провокацію. Український інститут національної пам’яті зробив заяву, у якій назвав знищення пам’ятника у Гуті Пеняцькій провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських стосунків, що вигідна третій стороні.

«Пам’ятник, споруджений у 2005 році, став не лише виявом вшанування загиблих у 1944 році мешканців села, але й символом участі третіх сил в розпалюванні конфлікту між нашими народами. Адже Гута Пеняцька — польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизан. До участі в каральній операції нацисти свідомо, з метою ескалації конфлікту, долучили поліційні частини, складені з українців», – йдеться у заяві.

Дії вандалів на українській території, переконані в УІНП, не просто схожі до, вандалізму, який протягом останніх місяців ми спостерігали на українських цвинтарях в Польщі . Вони аналогічні і мають ту саму мету: розпалювання війни пам’ятників.

Усіх хто має будь-яку інформацію стосовно події, правоохоронці просять повідомити до Бродівського відділення поліції за телефонами 102 або 0-96-517-90-70.