На Львівщині зловмисник регулярно викрадав спиртне з магазину

Як встановили працівники Червоноградського відділу поліції, 30-річний місцевий мешканець викрадав спиртне в одному з магазинів міста.

В Червоноградський відділ поліції 9 січня із заявою звернулась керуюча одного з магазинів міста. Жінка повідомила, що з торгівельного прилавку викрадено дві пляшки коньяку «Ужгород». Сума завданих збитків становить майже 180 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний місцевий мешканець. Поліцейські також з’ясували, що напередодні з цього ж магазину зловмисник викрав дві пляшки лікеру «Шеріданс», дві пляшки коньяку «Закарпатський», пляшку «Мартіні Біанко» та коньяк «Легенда Тбілісі». Сума завданих збитків становить майже 1200 гривень.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті –до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.