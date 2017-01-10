На Львівщині жінка викрала у своїх односельців золотих прикрас на понад 30 000 гривень

Жінка заходила у гості до своїх односельчан та викрадала з їх будинків ювелірні вироби. Загальна сума заподіяних збитків склала більше тридцяти тисяч гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Мостиського відділення поліції звернувся із заявою 33-річний мешканець району. Він повідомив, що з його будинку було викрадено золоті прикраси (ланцюжки, персні, кулончик, хрестик) загальною вартістю понад 25 тисяч гривень.

Про крадіжку золотого персня вартістю шість тисяч гривень заявила й 23-річна мешканка села. Обставини скоєння крадіжки були такі ж, як і в попередньому випадку.

Правоохоронці встановили, що ювелірні вироби зникли з осель потерпілих після візиту до них 24-річної безробітної односельчанки. Під час опитування жінка зізналася у скоєнні крадіжок.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.