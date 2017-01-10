На Львівщині затримали чоловіка, який “обчистив” автомобіль

Зловмисникові загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Яворівський відділ поліції 9 січня вночі з заявою про крадіжку звернувся 58-річний мешканець міста Новояворівськ. Чоловік повідомив, що з його мікроавтобуса «Фольксваген», запаркованого біля будинку, було викрадено магнітофон, куртку, інші особисті речі та незначну суму грошей.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 40-річний мешканець одного з сіл району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів.