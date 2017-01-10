На Львівщині від грипу померло вже шестеро осіб

Троє дітей і троє дорослих. У них виявлено вірус грипу типу А

Аналіз епідситуації у першому тижні нового року показав, що захворюваність на грип і ГРВІ дещо знизилася. Минулого тижня захворіло 15 744 особи, що на 13120 випадків менше, ніж у попередній тиждень. Якщо позаминулого тижня епідпоріг було перевищено на 26 адмінтериторіях, то минулого – на 21. А саме: у Старосамбірському, Мостиському, Золочівському, Яворівському, Кам’янка-Бузькому, Стрийському, Перемишлянському, Бродівському, Городоцькому, Жовківському, Пустомитівському, Жидачівському, Буському, Радехівському, Сокальському районах та у містах Стрий, Самбір, Борислав, Трускавець, Червоноград та Львів.

У Львові минулого тижня по допомогу до медиків звернулося 6 077 осіб, що на 3 958 осіб менше, ніж у попередній тиждень. Епідпоріг по м. Львову перевищено в 1,2 разу. Майже 50% із загальної кількості хворих – це діти віком до 17 років.

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На що хворіють львів’яни та мешканці області? Вірусологічна лабораторія ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» дослідила 131 зразок матеріалу від хворих із підозрою на грип та ГРВІ: у 41 особи виявлено вірус грипу типу А. В інших – риновіруси, аденовіруси, віруси парагрипу.

На жаль, на Львівщині грип і ГРВІ забрали життя вже шестеро осіб : померло троє діток – річна дитинка у Буському районі, чотирирічна – у Стрию, шестирічна – у Золочівському районі, а також троє дорослих у Золочеві, Жовківському та Радехівському районах.

Медики кажуть, що розслаблятися не варто. Бо за першою хвилею грипу може прийти друга, значно потужніша за першу. Адже вірусологи прогнозують зростання захворюваності у другій половині січні з піком у лютому. Тож кожен має серйозно взятися за профілактичні заходи. Які прості й доступні всім методи дозволять зберегти своє здоров’я і здоров’я рідних, читайте тут.