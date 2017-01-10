Питання підвищення тарифів на пасажирські перевезення на Львівщині розглянуть на громадських слуханнях

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка доручив очільникам райдержадміністрацій та міст обласного значення провести громадські слухання в районах щодо підняття тарифів на приміські та міжміські пасажирські перевезення.

Про це йшлося сьогодні,10 січня, під час скайп-наради керівника Львівщини з головами РДА та мерами міст обласного значення.

Під час наради Олег Синютка наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів.

Варто зазначити, що Постановою КМУ від 25 березня 2015р. № 240 “Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 25 грудня 1996 р. № 1548” внесено зміни в частині регулювання тарифів на приміські та міжміські маршрути, а саме виключено повноваження органів виконавчої влади (ОДА та РДА) до регулювання цін (тарифів) на пасажирські перевезення.