На Львівщині молодший брат підрізав старшого

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Яворівський відділ поліції 9 січня вночі надійшло повідомлення від чергової медсестри однієї з місцевих лікарень про те, що до них з діагнозом «колото-проникаюче поранення грудної клітки» доставлений 27-річний місцевий мешканець.

Як з’ясували правоохоронці, у той день потерпілий був в гостях у свого 25-річного брата. Між чоловіками раптово виникла сварка, під час якої молодший брат, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння, наніс старшому кілька ударів ножем у груди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.