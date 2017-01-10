На Львівщині два брати побили чоловіка і забрали в нього 7000 гривень

Чоловіки підрізали автомобіль, насильно витягли звідти водія і відібрали у нього 7000 гривень

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

До Пустомитівського відділу поліції 9 січня по допомогу звернувся 26-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік повідомив, що двоє зловмисників побили та пограбували його. Сталося це в одному сіл району, коли він їхав на своєму авто. Двоє чоловіків на автомобілі «Дачіа Логан» несподівано підрізали його, насильно витягли з машини і відібрали у нього гроші у сумі 7000 гривень.

Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились два рідних брати, віком 29 і 30 років, які проживають у сусідньому селі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією згідно ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.