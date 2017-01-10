На Львівщині дообрано трьох депутатів і зареєстровано кандидатів на посади старост

В неділю, 8 січня, на Львівщині відбулися перші цьогорічні вибори.

За словами начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації Федора Алєйнікова, цього дня пройшло повторне голосування в одномандатних виборчих округах №№ 7 і 8 з виборів депутатів Шегинівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Мостиського району і в одномандатному виборчому окрузі № 17 з виборів депутатів Жовтанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Кам’янка-Бузького району.

“Повторне голосування було призначене територіальними виборчими комісіями у зв’язку з тим, що в цих трьох округах кандидати у депутати набрали найбільшу і однакову кількість голосів під час виборів 18 грудня 2016 року, – зазначив Федір Алєйніков. – За підсумком цього голосування обрано трьох депутатів сільських рад, двоє з яких – самовисуванці”.

Додамо, що 29 січня відбудуться перші вибори старост сіл Максимовичі, Лановичі та П’яновичі Бісковицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Самбірського району. Реєстрація кандидатів на посади старост уже завершилася, інформує прес-служба ЛОДА.