МЗС Польщі надіслало Україні ноту протесту через осквернення пам’ятника на Львівщині

Міністерство закордонних справ Польщі вимагає від української сторони розслідування справи знищення польського пам’ятника у Гуті Пеняцькій і покарання вандалів. Про це йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

“9 січня 2017 року знищено пам’ятник, яким вшановано поляків, яких вбито в 1944 році в селі Гута Пеняцька. Міністерство закордонних справ Польщі вимагає негайного розслідування цієї справи, встановлення зловмисників і їх покарання”, – йдеться в заяві МЗС РП.

Як зазначається, дипломатичну ноту у цій справі в МЗС України подано у вівторок. У ній наголошується, що такого роду атаки й інциденти “мають з’ясовуватися і каратися, оскільки вони несуть загрозу для польсько-українських відносин”.

Зазначається, шо генконсул Польщі у Львові перебуває у постійному контакті з владою Львівської області, яка повідомила про негайне створення спеціальної оперативної групи, що має на меті швидко розв’язати справу. До складу групи увійшли поліцейські, представники регіональної влади, а також дипломати польського консульства у Львові. Повідомляється, що на місці злочину тривають слідчі дії.

Як інформує МЗС Польщі, влада Львівської області вважає, що інцидент спрямований як проти поляків, так і проти українців, а також запропонувала провести 27-28 лютого спільні урочистості з вшанування жертв злочину в Гуті Пеняцькій у 73-тю річницю його скоєння.

Як повідомлялося, на Львівщині невідомі розгромили пам’ятник полякам, які загинули від рук нацистів в 1944 році. Посол України в Польщі Андрій Дещиця засудив знищення пам’ятника. Польській посол в Україні Ян Пєкло повідомив, що Польща збирається направити Україні ноту протесту.

Поліція відкрила провадження за ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.