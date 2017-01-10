Митники затримали «забавок» на три мільйони

Учора в зону митного контролю МАПП «Шегині» заїхав автомобіль «Ford Mondeo» під керуванням громадянина Республіки Польщі.

Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення таких товарів.

Автомобіль було виведено в спеціальне в місце для митного огляду. Там у багажному відділенні автомобіля митники виявили товар, який відповідно до ст. 374 МК України перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, зокрема диски, скетч-карти для комп’ютерних ігор Battlefield, EA FIFA 17, PlayStation Live 90 days, Titanfall 2, GTA V, PS4 Pack Games, ігрові приставки тощо. Загальна вартість товару – 3 млн 182 тис. грн.

Отже, громадянин Республіки Польщі порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю, тобто перемістив товар, який перевищує неоподатковувану норму, інформує прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

За ознаками ст. 471 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Предмети порушення вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.