Мешканців Львівщини закликають обережно поводиться із побутовим газом та пічним опаленням

У зв’язку із перепадами атмосферного тиску під час різкого зниження температури порушується тяга в димових і вентиляційних каналах, що негативно впливає на роботу газового і пічного обладнання.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації закликає мешканців області неухильно дотримуватися правил безпеки.

У разі використання пічного опалення необхідно дотримуватись таких правил:

– протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно провадити для опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі – не рідше одного разу на три місяці;

– усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

– біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

Під час використання пічного опалення не допускається:

– залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

– користуватися печами, які мають тріщини;

– розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою;

– сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети та матеріали;

– застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

– використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

– залишати печі, які топляться, із відкритими дверцятами топки;

– зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

– зберігати запальнички та сірники у легкодоступних для дітей місцях. Діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити.

У разі використання для опалення газових приладів:

– у період різких похолодань власники житлових будинків повинні проводити огляд оголовків димоходів та вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та закупорювання димоходів;

– у сильний вітер не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння попадають у приміщення;

– не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.

У разі використання побутових електронагрівальних приладів:

– не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень, увімкнені в електромережу нагрівальні прилади;

– намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;

– не застосовуйте саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжники електричного струму.

За словами в.о. директора департаменту з питань цивільного захисту Олександра Харчука, порушення правил безпеки при експлуатації в холодну пору року пічного і газового опалення – поширена причина виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом. Так, від початку 2017 року в області через отруєння чадним газом постраждало 10 осіб, з них 4 дітей. На щастя обійшлося без смертельних випадків.