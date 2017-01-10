Мешканці будинку у Львові закрили злодія у підвалі і викликали поліцію

Сьогодні, близько 8 години ранку, з вулиці Баштанної мешканці повідомили, що закрили у підвалі невідому особу, яка може здійснювати крадіжку.

Патрульні приїхали на місце події і допоки чекали аби мешканці відчинили двері до підвального приміщення, побачили як через вікно вилазить чоловік і починає втікати. Інспектори наздогнали його. У 24-річного затриманого був при собі ліхтарик, кастет та запальнички. Він раніше судимий за ч.3 ст.185 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

На місце викликали слідчо-оперативну групу, інформує Патрульна поліція Львова.