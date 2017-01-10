Львівські родини запрошують на святкування Старого Нового року

13 січня БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ запрошує на благодійний вечір родинного святкування Старого Нового року «В гостях у Василя та Маланки», який відбудеться у Львівській духовній семінарії Святого Духа (вул. Хуторівка, 35).

Про це “Львівська газета” дізналася на сторінці заходу у Фейсбук.



«Уже кілька років поспіль 13 січня ми збираємося з родинами, молоддю, дітьми, аби спільно помолитися, культурно відпочити, підтримуючи справжні духовні цінності та українські традиції», – зазначають організатори вечора.

Цього року у програмі заходу: водіння кози, виступ вертепу від майстерні «Мистецький Простір», святкова гостина української кухні, благодійна лотерея та театралізований ярмарок, виступ гуртів «SOFI BAND», «KRAJKA» (Польща, Перемишль), спільна коляда, а також окрема програма для дітей з аніматорами та багато іншого.

Ведучі свята – Олег Онещак та Марія Копитчак, актори театру ім. Леся Курбаса.

Благодійний внесок – 350 гривень з особи. Початок – о 18.00.

«Ваш благодійний внесок – це катехизація дітей, розвиток відповідальної молоді, формування християнських сімей, навчання волонтерів до праці з нечуючими, самотніми, сиротами», – зазначає о. Тарас Милян, керівник БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.

Замовлення квитків і детальна інформація: тел. 067 67 90 207; 261 13 89, м. Львів, пл. св. Юра, 5.