Львів’яни можуть скористатись послугою виготовлення паспортів у формі ID-карток у ЦНАПах міста

У кожному Центрі надання адміністративних послуг (4 підрозділи ЦНАП за адресами: у Личаківському районі – вул. Костя Левицького, 67; у Сихівському районі – пр. Червоної Калини, 72а; у Залізничному районі – вул. І. Виговського, 32; у Шевченківському районі – вул. М. Хвильового, 14а) облаштоване одне робоче місце, яке дозволяє надавати відвідувачам послугу з оформлення і видачі паспортів у формі ID-карток, проте згодом, оцінивши затребуваність послуги, за потреби, додадуть ще по одній робочій станції, щоб уникати черг і максимально забезпечити потреби відвідувачів.

Оформляють всі документи і фотографують одразу на місці.

Перелік документів, які потрібні для оформлення і видачі паспорта громадянина України – за посиланнями:

– з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України (у формі картки): http://city-adm.lviv.ua/services/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=516&cf_id=24

– з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки): http://city-adm.lviv.ua/services/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=515&cf_id=24

– з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки): http://city-adm.lviv.ua/services/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=514&cf_id=24

– з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку: http://city-adm.lviv.ua/services/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=505&cf_id=24

Розмір адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта з дня оформлення заяви-анкети у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів – 279 грн.; не пізніше ніж через 10 робочих днів – 366 грн.; та державного мита – 34 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання). Виготовлення паспорту вперше після досягнення 14-річного віку – безкоштовне.

Перелік документів, які потрібні для оформлення і видачі або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон – за посиланнями: http://city-adm.lviv.ua/services/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=504&cf_id=24

Оплата адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта не пізніше 20 робочих днів – 557,32грн; не пізніше 7 робочих днів – 810,32грн.

Нагадаємо, Центри надання адміністративних послуг працюють: понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год. середа – четвер: 09.00 год. – 20.00 год. п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. субота: 09.00 год. – 16.00 год.