Львів’ян запрошують на ексклюзивний проект від оркестру «Віртуози Львова”

Ексклюзивний проект від Академічного камерного оркестру «Віртуозів Львова» стане ще одним прекрасним подарунком для різдвяного настрою

10 та 11 січня, о 18.00, львів’ян запрошують продовжити святкування у затишній атмосфері Різдвяного музичного циклу. «Пори року 4+4» – ексклюзивний проект від Академічного камерного оркестру «Віртуозів Львова» – стане ще одним прекрасним подарунком для різдвяного настрою.

Концерт відбудеться за участю провідного соліста та концертмейстера Одеського національного симфонічного оркестру Євгена Кострицького (скрипка) й представить творчість Антоніо Вівальді та Астора П’яццолли.

Музична експресія видатного аргентинця та вишукана гармонія італійського генія поєднаються цими вечорами в одній програмі. Вишукана, піднесена та яскрава, вона представлятиме найкраще у європейському мистецтві.

Пори року 4+4» – квінтесенція вишуканого смаку, яка оживе на сцені філармонії за підтримки готелю «Асторія».