Кому потрібен диплом? Що думають роботодавці про вищу освіту

В українських компаніях не дивляться на диплом. Роботодавці переконані, що ключ до успіху – зовсім не «корочка», а професійні навички здобувача і його мотивація. Престижний вуз не замінить практику, теоретична база не допоможе вирішити завдання, що стоять перед бізнесом, а освіта не є ознакою розуму і профпридатності.

Роль вузу у виборі співробітника

Більшість українських роботодавців взагалі не надають значення тому, який вуз закінчив здобувач. Приймаючи рішення про зарахування в штат 42% опитаних не враховують даний фактор. Ще 42% респондентів звертають увагу на те, де навчався потенційний співробітник, лише в тому випадку, якщо у кандидата немає за плечима великого досвіду роботи, або при прийомі на роботу випускників. Тільки 16% роботодавців відзначили, що освіта кандидата на посаду – один з найважливіших критеріїв для прийняття рішення про працевлаштування.

Чому диплом не має значення

Відповідаючи на питання, чому вуз має другорядне значення при виборі кандидата, 51% роботодавців зазначив, що навіть найкращий вуз не замінить практику. Диплом не дасть фахівцеві досвіду, необхідного для виконання службових обов’язків.

Для 49% роботодавців професійні навички здобувача набагато важливіше, ніж наявність диплома. Ще 44% упевнені, що документ про освіту не гарантія наявності мотивації у фахівця. Саме високомотивовані співробітники потрібні компаніям. Крім того, неможливо підтвердити, що диплом претендента отриманий чесним способом, – так вважають 38% роботодавців. Якщо спиратися на освіту, є ризик працевлаштувати людину з недостатніми для посади компетенціями. На думку 11% опитаних, в Україні немає вузу, який міг би дати якісну освіту.

Яку користь принесе хороший диплом

Роботодавці, які звертають увагу на диплом, приймаючи рішення про працевлаштування кандидата, розповіли про користь такої стратегії. Майже 40% респондентів заявили, що якісна освіта закладає фундамент для зростання фахівця. Більше третини роботодавців вважають освіту підтвердженням здатності до навчання.

Кандидат з дипломом зміг завершити навчання у вузі, значить, ймовірність зриву термінів виконання завдання на роботі не така велика. На думку 25% роботодавців, освіта дозволяє фахівцеві бути більш конкурентоспроможним на ринку праці. Ще 19% вважають, що якщо людина отримала профільну вищу освіту, то він має намір збудувати кар’єру.

Тільки 1% опитаних вважає, що диплом – шанс на престижну роботу з гідною оплатою праці, а 10% переконані, що документ про вищу освіту не потрібен і нічого не дає кандидату.

За матеріалами: hh.ua